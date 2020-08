Prato Film Festival, serata speciale dedicata a Pinocchio al Museo del Tessuto (Di venerdì 7 agosto 2020) Prato, 7 agosto 2020 - Una location di eccezione per la quarta giornata del Prato Film Festival , quella del 7 agosto: la kermesse ideata dal direttore artistico Romeo Conte ha scelto infatti il ... Leggi su lanazione

fdg82 : Al @PratoFilmFest 2020 una penultima giornata assolutamente da non perdere, densa di visioni cinematografiche, even… - bangtanxsmiles : Disperata ricerca di ami che vivono a Firenze o Prato per andare a vedere il film - VirtualeMuseo : #PratoFilmFestival, serata dedicata ai #cortometraggi #cinema #Prato #Toscana #eventi2020 #Estate… - laspeziaoggitw : A #Prato serata dedicata ai #cortometraggi #cinema #PratoFilmFestival #eventi #cultura #Toscana #estate2020… - tvprato : Prato Film festival: al Castello dell’Imperatore incontri col cinema e proiezioni gratuite FOTO e VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Prato Film

tvprato.it

Prato, 7 agosto 2020 - Una location di eccezione per la quarta giornata del Prato Film Festival, quella del 7 agosto: la kermesse ideata dal direttore artistico Romeo Conte ha scelto infatti il Museo ...Grande successo al Prato Film Festival per "Il nostro concerto", cortometraggio del regista sardo Francesco Piras. Il lavoro, già candidato nel 2019 come miglior cortometraggio al David di Donatello, ...