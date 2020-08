“Potere e protezione dopo il virus”, riparte la 3 giorni di Frattocchie della sinistra. Tra gli ospiti Andrea Orlando e Pasquale Tridico (Di venerdì 7 agosto 2020) Torna anche quest’anno, per la seconda edizione, la “Scuola politica estiva” di Frattocchie, nei pressi di Roma, organizzata da Senso Comune e Patria e Costituzione, il movimento politico fondato dal deputato Stefano Fassina. Una tre giorni di eventi nel luogo simbolo del Partito comunista italiano, dove si formarono centinaia di dirigenti nell’Istituto di studi comunisti “Palmiro Togliatti”. Gli incontri, previsti dal 4 al 6 settembre, saranno incentrati sul tema ‘Potere e protezione dopo il virus‘, con l’obiettivo di analizzare l’intreccio tra il potere nell’era del capitalismo digitale affidato a pochi “asset primari” e il bisogno dei cittadini di protezione, non solo economica, sociale, sanitaria e ambientale, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano

