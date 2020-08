Portimao, SS600: Okubo assente, torna Maria Herrera (Di venerdì 7 agosto 2020) Un gradito ritorno, almeno per questo round in Portogallo, nel Mondiale Supersport. E' la spagnola Maria Herrera che, dopo l'esperienza dello scorso anno chiusa con 5 punti in 8 gare, torna per ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Un gradito ritorno, almeno per questo round in Portogallo, nel Mondiale Supersport. E’ la spagnola Maria Herrera che, dopo l’esperienza dello scorso anno chiusa con 5 punti in 8 gare, torna per sostit ...

Le quattro squadre di punta del mondiale Superbike senza sosta: dopo la gara portoghese si sposteranno ad Aragon per una due giorni di prove, il 13 ed il 14 agosto. Da notare che ci sarà anche il team ...

