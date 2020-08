“Podistica Internazionale San Lorenzo”, la 59ª edizione rinviata a settembre 2021 (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – rinviata a settembre 2021 la 59ª edizione della “Podistica Internazionale San Lorenzo”, che si sarebbe dovuta svolgere a Cava de’ Tirreni (Sa) domenica 27 settembre 2020. Una decisione amara e sofferta, quella adottata dal Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”, ma inevitabile a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e per il doveroso rispetto delle norme contenitive della diffusione del Covid-19. Dopo 58 edizioni consecutive, andate in scena ininterrottamente anno dopo anno a partire dal 1962, si registra dunque il primo “stop” forzato per la storica manifestazione metelliana, che rappresenta una delle gare podistiche più antiche sul territorio nazionale ... Leggi su anteprima24

