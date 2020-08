Pietro Grasso e la norma per Lotito senatore che ribalta il voto degli elettori (Di venerdì 7 agosto 2020) Pietro Grasso oggi scrive una lettera aperta al Fatto Quotidiano per contestare la norma per Lotito senatore che ribalta il voto degli elettori: Martedì infatti, durante una seduta notturna, la giunta a maggioranza ha votato per far diventare senatore Lotito al posto del senatore Carbone. Ambedue candidati di Forza Italia, anche se Carbone è transitato recentemente in Italia Viva, con perfetto tempismo. Deciderà l’aula, ma è bene che questa scelta avvenga nella consapevolezza dell’opinione pubblica, che di questa storia poco conosce. I TERMINI DELLA QUESTIONE sono semplici. Già l’Ufficio elettorale regionale aveva ... Leggi su nextquotidiano

