Pierluigi Diaco come Salvo Sottile: accomunati dallo stesso destino? (Di venerdì 7 agosto 2020) Questo articolo . Pierluigi Diaco in diretta ad Io e Te ieri ha avuto modo di parlare del futuro del suo programma: il suo futuro, come quello di Salvo Sottile, è incerto. Pierluigi Diaco nella giornata di ieri ha avuto modo di intervistare, in una bellissima chiacchierata, Rosanna Lambertucci che, tuttavia, ad un certo punto, gli ha fatto … Leggi su youmovies

clikservernet : Io e Te, Rosanna Lambertucci: “Cinque aborti e una figlia morta pochi giorni dopo il parto”, Pierluigi Diaco sconvo… - Noovyis : (Io e Te, Rosanna Lambertucci: “Cinque aborti e una figlia morta pochi giorni dopo il parto”, Pierluigi Diaco sconv… - giornali_it : 'Ma con quale logica?'. Lambertucci, bordate contro la Rai: il gelo di Pierluigi Diaco #7agosto… - infoitcultura : Pierluigi Diaco a “Io e te”, Mariolina Cannuli lo interrompe e gli dice: «Diaco sei tu noioso…», la reazione immedi… - Notiziedi_it : Il drammatico racconto di Rosanna Lambertucci gela Pierluigi Diaco: “Mia figlia morta dopo pochi giorni” -