Piaggio vince gara per Poste Italiane: 5mila scooter per i portalettere. Commessa da 31 milioni (Di sabato 8 agosto 2020) La consegna della flotta si concluderà entro la prima metà del 2021. Il veicolo oggetto del contratto è il nuovo scooter Piaggio 3W- Delivery 125cc Euro 5, appositamente progettato e sviluppato dal Gruppo Piaggio per far fronte alle esigenze di trasporto e consegna delle flotte aziendali e alle richieste tipiche del delivery Leggi su firenzepost

