Piaggio si aggiudica gara Poste Italiane per fornitura 5.000 scooter (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Piaggio i è aggiudicato la gara europea comunitario da Poste Italiane per la fornitura di 5.000 scooter termici a tre ruoteda adibire al recapito postale. Il valore complessivo della commessa ammonta a oltre 31 milioni di euro. La consegna della flotta si concluderà entro la prima metà del 2021. Il veicolo scelto è il nuovo scooter Piaggio 3W- Delivery 125cc Euro 5, appositamente progettato e sviluppato dal Gruppo Piaggio per far fronte alle esigenze di trasporto e consegna delle flotte aziendali e alle richieste tipiche del delivery.Lo scooter in questione infatti si caratterizza per un’eccezionale capacità di carico di 95 kg, con ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Piaggio aggiudica Piaggio si aggiudica gara Poste Italiane per fornitura 5.000 scooter Teleborsa Piaggio vince gara Poste, 5.000 scooter per i postini

Il gruppo Piaggio si è aggiudicato la gara per la fornitura a Poste Italiane di 5.000 scooter termici a tre ruote da adibire al recapito postale. Il valore complessivo della commessa ammonta a oltre 3 ...

Piaggio fornirà cinquemila scooter a tre ruote a Poste italiane

Piaggio si conferma così leader in Europa nella fornitura di veicoli per la consegna della posta e il delivery professionale MANTOVA. Il Gruppo Piaggio si è aggiudicato la gara indetta a livello comun ...

Il gruppo Piaggio si è aggiudicato la gara per la fornitura a Poste Italiane di 5.000 scooter termici a tre ruote da adibire al recapito postale. Il valore complessivo della commessa ammonta a oltre 3 ...Piaggio si conferma così leader in Europa nella fornitura di veicoli per la consegna della posta e il delivery professionale MANTOVA. Il Gruppo Piaggio si è aggiudicato la gara indetta a livello comun ...