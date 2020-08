Piaggio, 5 mila scooter a 3 ruote per Poste Italiane (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Piaggio si è aggiudicato la gara indetta a livello comunitario da Poste Italiane per la fornitura di 5 mila scooter termici a tre ruote, da adibire al recapito postale. Il valore complessivo della commessa ammonta a oltre 31 milioni. Il veicolo oggetto del contratto di fornitura è il nuovo scooter Piaggio 3W- Delivery 125cc Euro 5, appositamente progettato e sviluppato dal Gruppo Piaggio per far fronte alle esigenze di trasporto e consegna delle flotte aziendali e alle richieste tipiche del delivery. E' caratterizzato da una capacità di carico di 95 kg con la combinata dei portapacchi anteriore e Posteriore. Inoltre, grazie alle “ruote ... Leggi su liberoquotidiano

