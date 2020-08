Perché sono stati pubblicati solo alcuni verbali del Comitato tecnico-scientifico? (Di venerdì 7 agosto 2020) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio/Getty Images)La Fondazione Luigi Einaudi, il 6 agosto ha reso pubblici 5 verbali delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico (Cts) contenenti le raccomandazioni su cui si sono basati i dpcm che hanno introdotto le misure di contrasto all’emergenza nei mesi più delicati dell’emergenza di coronavirus nel nostro paese. Ne è emerso, ad esempio, che la decisione di imporre la quarantena su tutto il territorio nazionale può essere stata una decisione politica. Il 7 marzo, infatti, il Comitato proponeva di dividere il territorio nazionale in due macro-aree, ciascuna con le proprie regole: la prima (cioè Lombardia e dalle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, ... Leggi su wired

