Pensioni ultime oggi 7 agosto sugli esodati: stime, dati, punto della situazione (Di venerdì 7 agosto 2020) Eccovi la seconda parte dell’intervista che ci ha rilasciato l’onorevole Cesare Damiano, per chi si fosse perso la prima parte, può rileggerla qui,nel mentre senza dilungarci vi lasciamo alle sue considerazioni. Pensioni per tutti: Ghiselli, Cgil, nell’intervista che ci ha rilasciato al termine dell’incontro ha asserito: “Inoltre è stato concordato che l’Inps effettuerà una stima delle persone esodate rientranti nell’ottava salvaguardia che matureranno i requisiti entro il 2021 e la quantificazione dei relativi costi. Vi sarà quindi un apposito incontro per valutare i dati che emergeranno e le conseguenti decisioni. In questo incontro verrà trattato anche il tema del fondo lavoratori esattoriali” ed ha asserito in conclusione: “Esprimiamo una valutazione positiva ... Leggi su pensionipertutti

