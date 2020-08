Pedullà: “Sarri è sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus farà alcune valutazioni” (Di sabato 8 agosto 2020) In diretta su Sportitalia, il giornalista specializzato in calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus la cui panchina è a rischio dopo la disfatta contro il Lione: “E’ sotto la lente d’ingrandimento, a prescindere dal contratto. Bisognerà fare una valutazione larga e profonda. Onestamente non so quanto rischi l’esonero a breve“. Leggi su sportface

