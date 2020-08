Pavia, 'nonna Monda' sconfigge il Coronavirus a 105 anni (Di venerdì 7 agosto 2020) riuscita a sconfiggere il Covid-19 all'età di 105 anni . In un giorno in cui il bollettino del ministero della Salute non porta buona notizie , con un significativo balzo dei contagi, 552,, ... Leggi su quotidiano

continentasiia : @TAGVELVET sto male ci abita mia nonna li e conosco la scuola !! io non vado a milano vado a pavia però ci vado spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia nonna Pavia, 'nonna Monda' sconfigge il Coronavirus a 105 anni Quotidiano.net Covid, nonna Monda guarita a 105 anni: «Ho passato due guerre, questa una passeggiata»

È riuscita a sconfiggere il Covid-19 all'età di 105 anni. Rosamunda Campagnoli, conosciuta da tutti come «nonna Monda», è perfettamente guarita dopo aver contratto il virus. La donna, da sei anni (dop ...

Pavia, 'nonna Monda' sconfigge il Coronavirus a 105 anni

Pavia, 7 agosto 2020 - È riuscita a sconfiggere il Covid-19 all'età di 105 anni. In un giorno in cui il bollettino del ministero della Salute non porta buona notizie (con un significativo balzo dei co ...

È riuscita a sconfiggere il Covid-19 all'età di 105 anni. Rosamunda Campagnoli, conosciuta da tutti come «nonna Monda», è perfettamente guarita dopo aver contratto il virus. La donna, da sei anni (dop ...Pavia, 7 agosto 2020 - È riuscita a sconfiggere il Covid-19 all'età di 105 anni. In un giorno in cui il bollettino del ministero della Salute non porta buona notizie (con un significativo balzo dei co ...