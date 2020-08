Paura sulla SS7 a Sant’Andrea Di Conza, autoarticolato sbanda ostruendo la carreggiata (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Andrea Di Conza (Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alla mezzanotte di ieri, è intervenuta a Sant’Andrea Di Conza, sulla SS 7 Bis, al Km.64,500, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autoarticolato il quale sbandava e si metteva di traverso sulla carreggiata ostruendola. Il pesante automezzo, che trasportava elettrodomestici, proveniente da Lecce e diretto a Montemiletto, è stato rimesso in carreggiata anche con l’ausilio dell’autogru proveniente dalla sede centrale di Avellino. Il conducente, molto spaventato, non ha subito grosse conseguenze, tanto da essere visitato sul posto dai sanitari del ... Leggi su anteprima24

