Paura a Ostia, due bambini rischiano di annegare travolti dalle onde: salvati da un soldato bagnino (Di venerdì 7 agosto 2020) Hanno rischiato di annegare travolti da altissime onde due ragazzini di 13 e 14 anni che nel pomeriggio di ieri stavano facendo il bagno nel mare di Ostia. I due bambini in difficolta, però, sono stati avvistati da un vero e proprio eroe. Un soldato dello stabilimento militare Ra.Lo.Ce., che stava prestando servizio come bagnino, si è accorto della grave situazione in atto e, senza pensarci un attimo, si è lanciato al salvataggio. I Fatti I due ragazzini, provenienti dallo stabilimento adiacente a quello dell’Esercito Ra.Lo.Ce., stavano facendo il bagno e si erano allontanati parecchio dalla riva, fino ad oltrepassare di diversi metri la boa. Spingendosi così a largo, i due bambini si sono esposti ad un grave ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Paura a Ostia, due bambini rischiano di annegare travolti dalle onde: salvati da un soldato bagnino - Terzobinarioit : Prima la lite poi gli spari: paura a Ostia - CorriereCitta : Paura ad Ostia, crollano pezzi di cornicione da un palazzo: si schiantano in strada e colpiscono un’auto - Notiziedi_it : Paura a Ostia, prima la lite poi la raffica di spari dal balcone in pieno giorno - MTaur0 : “Zio..... dobbiamo parlare!” Mi fa paura come sua madre Ostia! -