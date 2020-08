“Partenza!”. Michelle Hunziker saluta l’Italia e vola in Germania. È lei a confermarlo (Di venerdì 7 agosto 2020) Non è stato un anno semplice per Michelle Hunziker. Per lei come per tutto il paese costretto a fare i conti con la pandemia che minaccia oggi di tornare quando il sole sarà più debole. Eppure Michelle Hunziker, che della quarantena ha fatto tesoro riscoprendo l’amore e l’abbraccio della famiglia, pensa positivo e dopo una vacanza passata insieme alle sue tre figlie e al marito Tomaso è ha deciso di lasciare il Bel Pase in direzione delle montagne. Nelle scorse ore, infatti, Michelle Hunziker ha lasciato l’Italia alla volta della Germania dove l’attende un progetto che per il momento resta top secret. La conduttrice ha voluto aggiornare i suoi seguaci tramite Instagram Stories della situazione in aeroporto dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Partenza” Michelle Sicilia, i monti bruciati adesso fanno paura: “La natura ferita è a rischio dissesto” La Repubblica