Pan de' mia, Tovaglia a quadri diventa un film (Di venerdì 7 agosto 2020) Da venticinque anni Tovaglia a quadri si svolge fra le mura medievali di Anghiari , in provincia di Arezzo, come evento fortemente identitario, una " cena toscana con una storia da raccontare in ... Leggi su lanazione

Arezzo, 7 agosto 2020 - Da venticinque anni Tovaglia a Quadri si svolge fra le mura medievali di Anghiari, in provincia di Arezzo, come evento fortemente identitario, una “cena toscana con una storia ...

Tovaglia a quadri: Pan dé Mia

Tovaglia a Quadri è da sempre un evento unico, irripetibile. Ogni edizione, ogni replica, ogni singolo quadro ha una sua vita, un suo respiro. Un respiro che abbraccia la piazza del Poggiolino, dove s ...

