Palermo, tangenti sui rifiuti: arrestati dirigente discarica di Bellolampo e due imprenditori (Di venerdì 7 agosto 2020) È stato sorpreso in flagrante mentre intascava una tangente da 5.000 euro da un imprenditore locale compiacente. Così Vincenzo Bonanno, 62 anni, dirigente tecnico della discarica di Bellolampo di Palermo è stato arrestato dalla Dia con l’accusa di corruzione aggravata. In manette sono finiti anche Emanuele Gaetano Caruso, 53 anni, imprenditore con interessi nel settore dei rifiuti; e Daniela Pisasale, 45 anni di Siracusa, titolare di diverse società operanti nel campo del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, entrambe con sede a Siracusa. Definita dalla Commissione antimafia regionale “simbolo della crisi rifiuti in Sicilia”, la discarica di Bellolampo è gestita dalla Rap ... Leggi su ilfattoquotidiano

