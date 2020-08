Palermo, rebus panchina: Boscaglia vuole maggiori garanzie, le richieste del tecnico… (Di venerdì 7 agosto 2020) Nuovi contatti tra il Palermo e Roberto Boscaglia."Il Palermo punta tutto su Roberto Boscaglia". Apre così l’edizione odierna de 'La Repubblica', che punta i riflettori in casa Palermo. Sì, perché il club di viale del Fante potrebbe annunciare il nuovo tecnico prima del ritiro pre-campionato a Petralia Sottana. Il duo dirigenziale Sagramola-Castagnini ha ancora qualche giorno di tempo per convincere l'allenatore gelese, il cui nome è stato sin dall’inizio in cima alla loro lista. Dopo l’addio di Pergolizzi, la società si è messa subito al lavoro per trovare il profilo giusto per puntare al doppio salto di categoria.Palermo, rebus panchina: due settimane per convincere ... Leggi su mediagol

