Pagelle Manchester City-Real Madrid 2-1: voti, tabellino Champions League 2019/2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) Le Pagelle di Manchester City-Real Madrid 2-1, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. Approda ai quarti di finale e stacca il pass per Lisbona il Manchester City, che approfitta della pessima serata di Varane – colpevole in entrambi i gol – e s’impone con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Sterling e Gabriel Jesus. Ai blancos di Zidane non basta il solito Benzema. Di seguito le Pagelle del match. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH Manchester City (4-3-3): Ederson 6; Walker 6, Fernandinho 6, Laporte 6, Joao Cancelo 6.5; De Bruyne 6.5, Rodrigo 6.5 (44’ st Otamendi sv), Gundogan 6; Foden 6.5 ... Leggi su sportface

I quarti di finale restano un miraggio per la Roma che oggi è stata completamente annientata dal Siviglia di Lopetegui. Non si può dire che l’Europa League sia la competizione preferita dalla Roma. (L ...

