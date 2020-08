Pagelle Juventus-Lione 2-1: voti, tabellino Champions League 2019/2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino e le ammonizioni di Juventus-Lione 2-1, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. A Torino i ragazzi di Sarri vanno sotto, poi non basta un grande Cristiano Ronaldo. La Juventus è ancora eliminata. Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 5.5 (25′ st Danilo 6), De Ligt 6, Bonucci 6.5, Alex Sandro 6; Bentancur 6, Pjanic 5.5 (15′ st Ramsey 5.5), Rabiot 6; Bernardeschi 5.5 (25′ st Dybala sv, 39′ st Olivieri sv), Higuain 5, Ronaldo 8. In panchina: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Matuidi, Rugani, Demiral, Muratore. Allenatore: Sarri 6. Lione (3-5-2): Lopes 6; Denayer 6 (16′ st ... Leggi su sportface

