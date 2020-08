Pagelle Juventus-Lione 2-1: Ronaldo non basta, Sarri eliminato (Di venerdì 7 agosto 2020) Pagelle Juventus-Lione 2-1. A Torino i bianconeri si giocano il futuro della campagna europea: obiettivo ribaltare lo 0-1 incassato nella gara d’andata. La Juventus arriva al match decisivo di Torino tra mille dubbi e poche certezze. I dubbi sono quelli che l’hanno accompagnata in questo finale di stagione, tra identità di squadra che manca, la rivoluzione solo sfiorata da Sarri e tutti gli interrogativi sul futuro del tecnico e di molti giocatori. Le certezze sono il titolo di campione d’Italia messo in bacheca e il solito Ronaldo, giocatore acquistato per fare la differenza in questo tipo di palcoscenici al quale si aggrappano le speranze di tutto il popolo bianconero. Calcio d’inizio alle ore 21:00 per una partita da dentro o fuori: o finisce la ... Leggi su bloglive

