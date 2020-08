Ospina: “Abbiamo svolto una buona settimana di preparazione. Servirà un grande lavoro da parte di tutti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il portiere del Napoli ha parlato in conferenza stampa con Gattuso alla vigilia di Barcellona-Napoli. “Abbiamo giocato con molta motivazione, abbiamo svolto una buona settimana di preparazione. Sappiamo che questa partita è molto importante e conosciamo le loro qualità. Speriamo di riuscire a fare il nostro lavoro e portare a casa un buon risultato. Il Napoli è cresciuto molto, sia in Serie A, sia a livello internazionale. Il mister è stato chiaro fin dall’inizio, ha rilanciato la squadra puntando sulla nostra qualità”. “Messi? Sappiamo cosa è in grado di fare, l’ho affrontato molto spesso: è un giocatore diverso da tutti gli altri. Può cambiare la partita in ogni momento, ma dobbiamo stare attenti a tutti, il ... Leggi su ilnapolista

