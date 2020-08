Ospina: “Abbiamo le qualità per far bene, siamo in crescita” (Di venerdì 7 agosto 2020) David Ospina, portiere del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa insieme a Gattuso alla vigilia della gara di Champions League contro il Barcellona. Queste le parole dell’estremo difensore colombiano: “Alla gara di domani arriviamo con molta motivazione, abbiamo fatto una settimana molto buona. Sappiamo l’importanza della partita e la qualità del Barcellona, ma noi pensiamo a lavorare e a fare la partita quanto preparato. Messi? Sappiamo tutti cos’è Lionel, è un giocatore differente che può cambiare la partita con una giocata. Tutti noi dobbiamo stare attenti e concentrati visto che conosciamo il suo talento. Meret? Con lui ho un bel rapporto, sceglie il mister noi vogliamo fare solo il bene della squadra. Giocare senza pubblico è brutto, il calcio è una ... Leggi su alfredopedulla

