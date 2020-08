Ospina a Sky: "L'abbiamo preparata bene, sarà dura ma siamo qui per passare!" (Di venerdì 7 agosto 2020) Il portiere del Napoli, David Ospina, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Barcellona in Champions League, in programma per domani sera al Camp Nou: "Questa è una partita che tutti i giocatori vogliono ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Ospina a Sky: 'L'abbiamo preparata bene, sarà dura ma siamo qui per passare!' - bseverino328 : RT @napolista: Ospina: “Messi può fare di tutto, ma noi ci crediamo. Altrimenti che giochiamo a fare?” Il portiere del Napoli a Sky: “E’ u… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Ospina: “Messi può fare di tutto, ma noi ci crediamo. Altrimenti che giochiamo a fare?” Il portiere del Napoli a Sky: “E’ u… - Spazio_Napoli : - napolista : Ospina: “Messi può fare di tutto, ma noi ci crediamo. Altrimenti che giochiamo a fare?” Il portiere del Napoli a S… -