Osimhen: "Voglio fare la storia come Maradona, Cavani e Higuain" (Di venerdì 7 agosto 2020) NAPOLI - Il neo attaccante del Napoli Victor Osimhen , ai microfoni di Sport1 , ha parlato delle sue sensazioni dopo l'approdo in azzurro: " Ho la possibilità di entrare nella storia di un club ... Leggi su corrieredellosport

Mediagol : #Napoli, parla Osimhen: “I soldi non mi interessano, voglio fare la storia. Se sono qui è solo grazie a una persona” - Mediagol : #Napoli, parla Osimhen: 'I soldi non mi interessano, voglio fare la storia. Se sono qui è solo grazie a una persona… - cn1926it : #Osimhen: “Il #Napoli è un club pieno di storia, è la mia occasione. Voglio fare la differenza” - titty_napoli : RT @BrunoGalvan85: Osimhen: 'Napoli club glorioso, tanti grandissimi calciatori hanno giocato qui! Voglio far bene sia in Europa League che… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL RACCONTO - Osimhen: 'Il Napoli ha una storia gloriosa, qui hanno giocato grandissimi come Maradona, Cavani, Higuain,… -