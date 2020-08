Oroscopo 7 agosto 2020: Vergine un po’ nervosi, Capricorno attenti sul lavoro (Di venerdì 7 agosto 2020) L’Oroscopo dell 7 agosto denota una giornata un po’ tesa per i nati sotto il segno della Vergine. Capricorno siete un po’ intolleranti verso certe persone Previsioni da Ariete a Vergine Ariete. In questo periodo siete stati presi da mille pensieri e potreste aver trascurato i vostri affetti, trovate il modo di rimediare al più presto. Nel lavoro, invece, potrebbero esserci dei cambiamenti improvvisi che vi destabilizzeranno, ma alla fine vi renderete conto che era la soluzione migliore. Toro. Periodo molto delicato dal punto di vista economico. Dovete prestare attenzione alle finanze e alle spese eccessive. Attenzione agli incontri che potreste fare in questi giorni. Specie se siete single potrebbero accadere dei colpi di scena. Nel lavoro ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Venerdì 7 Agosto 2020 - #dicono #stelle: #Oroscopo #Venerdì… - Notiziedi_it : Paolo Fox oggi, l’Oroscopo di venerdì 7 agosto 2020 - zazoomblog : Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Venerdì 7 Agosto 2020 - #dicono #stelle: #Oroscopo #Venerdì - zazoomblog : Oroscopo di oggi venerdì 7 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni - #Oroscopo #venerdì #agosto #Previsioni - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Oroscopo di oggi 7 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri -