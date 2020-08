Ordine degli Architetti di Napoli, sportello dedicato al superbonus al 110%: ecco il team di esperti (Di venerdì 7 agosto 2020) Nasce lo sportello unico delle professioni per la gestione ottimale del «superbonus al 110%» (ecobonus e sismabonus). L’iniziativa scaturisce dal gruppo di lavoro promosso dall’Ordine degli Architetti e ppc di Napoli e vede la partecipazione dell’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli e di Napoli nord, l’Ordine degli ingegneri del capoluogo campano, l’Acen, l’Agenzia delle entrate e le soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio di Napoli e provincia. “Si tratta di uno strumento operativo che permette, con le opportune sinergie, di garantire una risposta unitaria e qualificata alle attese dei tanti piccoli ... Leggi su ildenaro

fattoquotidiano : Coronavirus, governo contro la pubblicazione degli atti del Comitato tecnico scientifico: “Danneggerebbero l’ordine… - MatteoRichetti : Il #Pd prima vota i provvedimenti poi lo critica (#Libia) oppure prima li critica poi li vota (#Quota100 e #RDC). C… - filippo898 : RT @beabri: La posizione di #Fontana e il suo conflitto di interessi diventano ogni giorno più gravi: ora un'email attesterebbe un'integraz… - BeltramoPaolo : RT @beabri: La posizione di #Fontana e il suo conflitto di interessi diventano ogni giorno più gravi: ora un'email attesterebbe un'integraz… - uildmveonlus : L'ordine è necessario per non perdersi, il disordine per ritrovarsi. Il nostro disordine ci porterà ad inaugurare… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordine degli Furto del bancomat al malato, l’Ordine degli infermieri: “Reato odioso, inaccettabile” BergamoNews.it Samsung Galaxy Note 20, Buds Live, Tab S7 e Watch 3 in pre-ordine su Amazon

La giornata di ieri, mercoledì 5 agosto, ha catalizzato le attenzioni degli appassionati di tecnologia sul lancio dei nuovi prodotti Samsung. L’azienda, per l’occasione, ha programmato un vero e propr ...

Procedura concorsuale: «Esclusione illegittima, necessaria rettifica o revoca in autotutela»

Il commento del presidente degli Ingegneri di Catania, Giuseppe Platania, dopo l'episodio per la selezione di 4 unità per l'Ufficio Sisma Presidente Platania, può esprimere il suo parere sulla vicenda ...

La giornata di ieri, mercoledì 5 agosto, ha catalizzato le attenzioni degli appassionati di tecnologia sul lancio dei nuovi prodotti Samsung. L’azienda, per l’occasione, ha programmato un vero e propr ...Il commento del presidente degli Ingegneri di Catania, Giuseppe Platania, dopo l'episodio per la selezione di 4 unità per l'Ufficio Sisma Presidente Platania, può esprimere il suo parere sulla vicenda ...