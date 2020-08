Ora è ufficiale: Giampaolo nuovo allenatore del Torino. Contratto biennale (Di venerdì 7 agosto 2020) Tutto confermato a Torino, il nuovo allenatore dei granata è Marco Giampolo. Il Torino attraverso una nota apparsa sui siti ufficiali ha comunicato il nome del nuovo allenatore: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un Contratto biennale. Il Presidente Urbano Cairo accoglie Marco Giampaolo e il suo staff con il più cordiale benvenuto. Buon lavoro e Sempre Forza Toro!” Foto: sito ufficiale Torino L'articolo Ora è ufficiale: Giampaolo nuovo allenatore del ... Leggi su alfredopedulla

