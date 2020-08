Open Arms, Salvini: «In tribunale perché ho difeso il Paese. Ne ho le pa**e piene dei clandestini» (Di venerdì 7 agosto 2020) «Per me il 3 ottobre sarà un giorno di festa, è un sabato mattina l’ho guardato sul calendario. Di solito il sabato mattina quando riesco sto a casa a Milano con i miei figli. Quel sabato mattina non sarò a Milano perché il Parlamento e qualche giudice ha deciso che dovrò essere in tribunale a Catania rischiando 15 anni per avere bloccato gli sbarchi. Vado orgoglioso e a testa alta, perché questo Paese non è in vendita», così il leader della Lega Matteo Salvini sulla vicenda Open Arms, intervenendo ieri, giovedì 6 agosto, a Chieti, con il candidato sindaco Fabrizio Di Stefano. leggi anche l’articolo —> Salvini oggi sondaggi in calo, retroscena: “È il grande alleato di ... Leggi su urbanpost

«Vado a processo per quello che mi avete chiesto di fare. Voi mi avete votato per quello che avevo promesso di fare, blindare i porti e chiuso i confini e quando torneremo al governo lo faremo ...

