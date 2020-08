Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità. “La curva dei contagi stabile, l’Italia sta facendo bene” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Con queste misure arriviamo a interventi per l’economia per un totale di 100 miliardi di euro. Tuteliamo l’occupazione, sosteniamo i lavoratori, le imprese, alleggeriamo le scadenze fiscali, aiutiamo le Regioni e il Sud”. Esordisce così il premier Giuseppe Conte per spiegare i Contenuti del decreto Agosto da 25 miliardi approvato “salvo intese” tecniche dal Consiglio dei ministri. Una riunione attesa in mattinata, poi slittata al tardo pomeriggio e durata oltre quattro ore, a testimonianza di quanto fosse decisiva la posta in gioco per la maggioranza. Nel corso della conferenza stampa il presidente snocciola tutte le misure prese dal governo per rilanciare il Paese. Tra le novità c’è un provvedimento che Conte definisce ... Leggi su ilfattoquotidiano

Mov5Stelle : I dipendenti sono un valore per gli imprenditori. Nessuno ha interesse a licenziare una risorsa e per questo con il… - borghi_claudio : Eccallà... anche stavolta una tonnellata di marchette. Sempre peggio. Decreto Agosto, ecco le novità in arrivo… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. I verbali del Cts. Caos trasporti. I… - RaffyB_68 : RT @fanpage: Governo approva il decreto agosto, Conte: “Abbiamo stanziato 100 miliardi per lavoratori e imprese” - Sabina1956 : RT @fanpage: Governo approva il decreto agosto, Conte: “Abbiamo stanziato 100 miliardi per lavoratori e imprese” -