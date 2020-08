Nuovo picco dei contagi, record da maggio Lo Spallanzani testa il vaccino sull’uomo (Di venerdì 7 agosto 2020) Oltre 550 nuovi casi. All’ex caserma di Treviso positivi 246 migranti. Misure anti Covid prorogate al 7 settembre Leggi su lastampa

ROMA. Con i contagi in salita ripida è bastato un faccia a faccia tra Conte e Speranza per dare il via libera al nuovo Dpcm, che in buona misura reitera le disposizioni di quello in scadenza del 14 lu ...Il virus sembra aver rimesso il piede sull'acceleratore, e viaggia a una velocità tale che l'Europa è costretta ad attrezzarsi con gli indici di contagio che risalgono un po' ovunque. Sorvegliata spec ...