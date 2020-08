Nuovo insulto a Chiara Ferragni. La sua risposta ha spiazzato i follower (Di venerdì 7 agosto 2020) Nuovo insulto a Chiara Ferragni Chiara Ferragni è una delle influencer più note del momento. Il suo profilo Instagram conta più di 20 milioni di follower (Giulia De Lellis ne ha meno della metà) e ciò dimostra la sua popolarità. E’ riuscita a costruire un impero contando solo sulle proprie forze, in quanto ora sta godendo dei suoi sacrifici. Adesso è felicemente sposata con Fedez, il quale ha reso padre del piccolo Leone. Oltre ad essere tanto amata, allo stesso tempo riceve insulti e critiche quotidianamente. Spesso i mittenti non si rendono conto di oltrepassare il limite, ma lei gestisce il tutto con un’eleganza indiscussa. Nelle ultime ore, per esempio, ha sua risposta a un’utente ... Leggi su kontrokultura

holeluciaccese : RT @Fandozzi_: 'Porca fando' nuovo insulto preferito @cleoseipoesia @holeluciaccese @bohnonlosofaitu #circozzi - Fandozzi_ : 'Porca fando' nuovo insulto preferito @cleoseipoesia @holeluciaccese @bohnonlosofaitu #circozzi - glipari : 'Anticristo dei neuroni' mio nuovo insulto preferito - Fredoncehp : @HarryOnceHp Ho coniato un nuovo insulto - SabriYellow46 : @pins_a_roulette @elliotaldstan Credo glielo abbiano richiesto DI NUOVO anche in conferenza, ma se è così lui ha ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo insulto Nuovo insulto a Chiara Ferragni. La sua risposta ha spiazzato i follower Kontrokultura Beirut, Doueiri: «Il Mio Paese distrutto dai politici, sarà la gente a rimetterlo in piedi»

«Non ci è successo niente»: è il messaggio che Ziad Doueiri ha ricevuto via sms martedì dalla madre ottantaduenne che sta a Beirut. Così ha appreso della gigantesca esplosione che ha «reso invivibile ...

Tifoso del Napoli insultato da dirigente Atalanta, nuovo comunicato del club

Mentre si sa ancora poco sull'inchiesta della Figc a proposito delle vicende di Napoli-Lazio (l'allenatore azzurro Gattuso è stato offeso - "Terrone di me**a" - da un membro dello staff tecnico bianco ...

«Non ci è successo niente»: è il messaggio che Ziad Doueiri ha ricevuto via sms martedì dalla madre ottantaduenne che sta a Beirut. Così ha appreso della gigantesca esplosione che ha «reso invivibile ...Mentre si sa ancora poco sull'inchiesta della Figc a proposito delle vicende di Napoli-Lazio (l'allenatore azzurro Gattuso è stato offeso - "Terrone di me**a" - da un membro dello staff tecnico bianco ...