Nuova quota del reddito di emergenza, la bozza del decreto agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) La bozza del decreto agosto: stop ai licenziamenti e proroga della cassa integrazione ROMA – Il Governo è al lavoro al decreto agosto e, dalla prima bozza anticipata dall’Ansa, ci dovrebbero essere nel provvedimento diverse misure dedicate ai lavoratori e agli imprenditori. decreto agosto, le misure per imprenditori e lavoratori Come anticipato in più di un’occasione dagli stessi esponenti del Governo, nel provvedimento dovrebbero entrare sia la proroga dello stop ai licenziamenti fino che quella della cassa integrazione per altre 18 settimane da utilizzare entro la fine dell’anno. Due misure che avranno alcune eccezioni. La prima non vale in caso di fallimento o cessazione dell’attività. ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Nuova quota Reddito emergenza, domande fino al 15 ottobre, 400 milioni per le invalidità Il Sole 24 ORE Meteo, l'anticlone spinge in su le temperature. Ma attenzione ai temporali di calore improvvisi. Ecco dove e quando

Dal weekend e per la prossima settimana ritorna protagonista l'anticiclone subtropicale: temperature in deciso aumento fino a 35°C, ma attenzione ai temporali di calore su Alpi, alta Val Padana e Appe ...

TOSCANA, 13 nuovi casi di Covid-19, nessun decesso

In Toscana sono 10.560 i casi di positività al Coronavirus, 13 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 8 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto ...

