Nudista rincorre un cinghiale che gli ha rubato la borsa con il pc portatile: l’imbarazzante inseguimento diventa virale (Di venerdì 7 agosto 2020) Un uomo nudo insegue un cinghiale, e i suoi due cuccioli, che gli ha rubato una borsa gialla con dentro il suo pc portatile. Il tutto in mezzo ad altri bagnanti che osservano divertiti. No, non è una gag tratta da qualche film comico ma ciò che è accaduto davvero a Teufelssee, un lago a ovest di Berlino divenuto punto di ritrovo dei sempre più numerosi nudisti del Paese. La scena è stata immortalata dall’attrice Adele Landauer che ha pubblicato le foto su Facebook scrivendo: “La natura colpisce ancora! Ha dato tutto se stesso! Ho mostrato le foto all’uomo e lui ha riso profondamente e mi ha autorizzato a renderle pubbliche”. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava prendendo il sole in riva al lago quando all’improvviso un cinghiale, ... Leggi su ilfattoquotidiano

ParisiSonia : RT @ilmessaggeroit: Nudista rincorre un #cinghiale che gli ha rubato la borsa: l'inseguimento al lago diventa virale - LuigiDonfrance1 : Nudista rincorre un cinghiale che gli ha rubato la borsa: l'inseguimento al lago diventa virale - boettoisabella1 : RT @ilmessaggeroit: Nudista rincorre un #cinghiale che gli ha rubato la borsa: l'inseguimento al lago diventa virale - giannettimarco : RT @ilmessaggeroit: Nudista rincorre un #cinghiale che gli ha rubato la borsa: l'inseguimento al lago diventa virale - Giacinto_Bruno : RT @ilmessaggeroit: Nudista rincorre un #cinghiale che gli ha rubato la borsa: l'inseguimento al lago diventa virale -

Ultime Notizie dalla rete : Nudista rincorre Agosto 2020 sui canali Sky e in streaming su NOW TV Digital-Sat News Nudista rincorre un cinghiale che gli ha rubato la borsa: l'inseguimento al lago diventa virale

Sono diventate virali sui social una serie di foto che ritraggono un uomo nudo, un naturista, rincorrere un cinghiale che ha rubato la sua borsa. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, gli scatti son ...

Sono diventate virali sui social una serie di foto che ritraggono un uomo nudo, un naturista, rincorrere un cinghiale che ha rubato la sua borsa. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, gli scatti son ...