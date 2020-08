Nudista rincorre un cinghiale al lago. La scena condivisa sui social (Di venerdì 7 agosto 2020) Un Nudista rincorre un cinghiale in riva a lago, a Teufelssee, in Germania. L’animale gli aveva rubato la borsa contenente il pc A Teufelssee, un lago a ovest di Berlino, stando a quanto riportato dal Daily Mail lo scorso mercoledì un uomo nudo si è ritrovato a rincorrere un cinghiale che gli aveva rubato la borsa, accompagnato dai suoi due cuccioli. Tutto questo in mezzo ad altri bagnanti che osservavano la goliardica scena. In men che non si dica si sono diffuse sui social una serie di foto che ritraggono l’uomo intento a recuperare l’oggetto di sua proprietà. A quanto pare l’uomo stava prendendo il sole, fino a quando il cinghiale, dinanzi a decine di turisti, ha afferrato ... Leggi su zon

