Non è vera la notizia del trasferimento dell’ufficiale della Marina Militare protagonista del ballo contestato (Di venerdì 7 agosto 2020) Nonostante le notizie che stanno circolando da alcune ore sul web (complici alcuni siti web), non è vero che la Marina Militare ha preso provvedimenti nei confronti dell’ufficiale protagonista del video divenuto virale sui social nelle ultime ore. Quel filmato mostra alcuni soldati in divisa fare una coreografia sulle note della hit Jerusalema, molto in voga nelle ultime settimane su TikTok. LEGGI ANCHE > La storia dei militari della Marina italiana che ballano in divisa VIDEO Come spiega Fanpage, i vertici della Marina Militare hanno negato le misure di trasferimento (a La Spezia) e di procedimento disciplinare nei confronti dell’ufficiale che per prima ha iniziato a ballare sulle note di ... Leggi su giornalettismo

meb : La vera priorità nell’Italia di oggi non puó essere la legge elettorale ma rimettere in moto il Paese contrastando… - CarloCalenda : Stimo @sbonaccini ma questa è una vera cantonata. Il numero dei parlamentari è in linea con le altre democrazie e a… - elenabonetti : I bisogni del Paese devono essere ricomposti e non contrapposti. Serve un intervento shock per aumentare l'occupazi… - HsSRfOpQyhx4qB2 : RT @kallac_carta: Non esiste colla più potente di una vera amicizia Non esiste colla tanto potente che non faccia cadere le maschere.. htt… - BastaPoco2 : @zonagriigia Ti hanno scritto tante precisazioni e non rispondi. Cazzo ti caghi in mano a dialogare con una persona… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vera Fedriga: «Il Fvg non può permettersi altri clandestini. La vera emergenza è qui, non gli sbarchi» Il Piccolo Dovizioso: "Non posso guidare come negli ultimi anni"

Il ducatista è convinto di aver fatto un passo avanti nella compresione della nuova carcassa posteriore, che però non gli consente ancora di sfruttare i punti forti della Rossa. Gomme, gomme, gomme. Q ...

Fedriga: Nordest, l'80% dei contagi da rapporti con l'estero, la vera emergenza è qui

TRIESTE - Sicurezza sociale e sanitaria. È su questi due elementi, che il Governatore Fvg Massimiliano Fedriga da giorni pungola il Governo sulla necessità di presidiare i confini a Nord Est del Paese ...

