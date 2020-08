Nocera, morte in ospedale: la Procura indaga quattro medici (Di venerdì 7 agosto 2020) Spari all'ospedale di Cava de' Tirreni, la Procura chiude l'inchiesta: due gli indagati 31 October 2019 quattro medici sono finiti sotto inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose. La Procura di ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Nocera morte Nocera, morte in ospedale: la Procura indaga quattro medici SalernoToday Campania. Tragedia nell’orto, Michele travolto ed ucciso da sciame di api

Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Sant’Eramo, in periferia di Sarno, dove ieri un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato travolto da uno sciame di api. Michele Annunziata, 65 anni, i ...

Sarno, attaccato da uno sciame d’api, va in shock anafilattico: morto agricoltore di 65 anni

Punto dalle api, alle quali era allergico, in varie parti del corpo: è stato con tutta probabilità uno shock anafilattico ad uccidere Michele Annunziata, un agricoltore di 65 anni, deceduto nella matt ...

Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Sant’Eramo, in periferia di Sarno, dove ieri un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato travolto da uno sciame di api. Michele Annunziata, 65 anni, i ...Punto dalle api, alle quali era allergico, in varie parti del corpo: è stato con tutta probabilità uno shock anafilattico ad uccidere Michele Annunziata, un agricoltore di 65 anni, deceduto nella matt ...