«No alle decontribuzioni a pioggia per le imprese» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il testo del dl Agosto è rimasto sulle montagne russe per tutto il giorno anche ieri, tra anticipazioni, accordi in bilico e nuovi bonus dell’ultimo minuto. I sindacati hanno assunto un atteggiamento cauto, in attesa di avere il provvedimento definitivo. «Difficile valutare la parte del decreto sui licenziamenti – il commento nel pomeriggio di Tania Scacchetti, segretaria confederale della Cgil -, bisogna vedere quale equilibrio è stato trovato rispetto alle altre misure come investimenti, sanità, imprese. Se dovesse essere confermato … Continua L'articolo «No alle decontribuzioni a pioggia per le imprese» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

