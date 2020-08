Nina Moric di nuovo single, è finita con l’imprenditore napoletano (Di venerdì 7 agosto 2020) La relazione tra Nina Moric e l’imprenditore napoletano, Vincenzo Chirico, sembra sia giunta al capolinea: i motivi pare siano dovuti ad alcune – gravi – mancanze da parte dell’uomo. Nina Moric sembrava essere tornata a sorridere grazie alla conoscenza con l’imprenditore partenopeo la cui identità è rimasta segreta per molto tempo. La modella croata, che … L'articolo Nina Moric di nuovo single, è finita con l’imprenditore napoletano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo restroscena: Giovanni Terzi e Alberto Veronesi visti per il Grande fratello vip 5 - blogtivvu : Giovanni Terzi sentito per il GF Vip: Nina Moric cambia idea? - Cosmicpolitan_ : RT @tvblogit: Blogo restroscena: Giovanni Terzi e Alberto Veronesi visti per il Grande fratello vip 5 - Lifeiscoolf : @Iperborea_ TvBlog adesso ha dato in trattativa i nomi di Nina Moric, Giovanni Terzi e Alberto Veronesi - toysblogit : Blogo restroscena: Giovanni Terzi e Alberto Veronesi visti per il Grande fratello vip 5 -