Niente sgomberi fino al 31 dicembre. Ma per i rom non vale (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, entrato in vigore come legge 77/2020 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 18 luglio, stabilisce all'art. 17 bis la proroga della sospensione dell'esecuzione degli sgomberi sul territorio nazionale sino al 31 dicembre 2020. Ma questo evidentemente non vale per i rom, dato che – come riferito il 23 luglio da Marco Cardilli, vice capo del Gabinetto della sindaca Virginia Raggi e come denunciato dall'Associazione 21 luglio – dopo l'allarme lanciato (...) - Società / ROM, Discriminazioni, , sgomberi, Campi Rom Leggi su feedproxy.google

Il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, entrato in vigore come legge 77/2020 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 18 luglio, stabilisce all’art. 17 bis la proroga della sospensione dell’esecuzi ...

Il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, entrato in vigore come legge 77/2020 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 18 luglio, stabilisce all'art. 17 bis la proroga della sospensione dell'esecuzi ...