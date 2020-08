Neonato strangolato: arrestata dopo 32 anni la mamma killer. Incastrata dal DNA (Di venerdì 7 agosto 2020) Neonato strangolato. Lesa Lopez, 52 anni è finita in tribunale con la gravissima accusa di essere l’autrice dell’infanticidio di un Neonato di cui le indagini genetiche hanno stabilito che fosse la madre. Il delitto è avvenuto il 15 maggio 1988, quando il piccolo è stato strangolato subito dopo il parto e abbandonato in un sacchetto sulla rive del torrente. Per anni il Neonato è stato identificato con il nome di ‘baby Joe Doe’, fino a che la genetica non è risalita alla madre. Lesa Lopez, 52 anni, moglie, madre e nonna di un bimbo di due, è finita in tribunale con la gravissima accusa di essere l’autrice dell’infanticidio di un Neonato ... Leggi su limemagazine.eu

Ultime Notizie dalla rete : Neonato strangolato Neonato strangolato: arrestata dopo 32 anni la mamma killer. Incastrata dal DNA Fanpage.it Neonato strangolato: arrestata dopo 32 anni la mamma killer. Incastrata dal DNA

Lesa Lopez, 52 anni, moglie, madre e nonna di un bimbo di due, è finita in tribunale con la gravissima accusa di essere l'autrice dell'infanticidio di un neonato avvenuto 30 anni prima, neonato di cui ...

Uccide il figlio subito dopo il parto per nascondere la gravidanza, mamma arrestata dopo 32 anni

Ha strangolato il figlio neonato ma solo dopo 32 anni è stata riconosciuta come colpevole. Lesa Lopez, 52 anni, moglie, madre e nonna di un bimbo di due anni, è stata accusata di infanticidio avvenuto ...

Lesa Lopez, 52 anni, moglie, madre e nonna di un bimbo di due, è finita in tribunale con la gravissima accusa di essere l'autrice dell'infanticidio di un neonato avvenuto 30 anni prima, neonato di cui ...Ha strangolato il figlio neonato ma solo dopo 32 anni è stata riconosciuta come colpevole. Lesa Lopez, 52 anni, moglie, madre e nonna di un bimbo di due anni, è stata accusata di infanticidio avvenuto ...