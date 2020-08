"Negligenza, missile o bomba". Il presidente libanese parla di "possibili cause", ma rifiuta un'indagine internazionale (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente libanese Michel Aoun ha respinto oggi le richieste di un’inchiesta internazionale sulle esplosioni di martedì a Beirut, avanzate da varie parti, compreso il presidente francese Emmanuel Macron durante la sua visita in Libano. Lo scrive il sito del quotidiano An Nahar, riportando affermazioni fatte da Aoun durante un incontro con un gruppo di giornalisti. Le richieste per un’inchiesta internazionale puntano a “distorcere la verità”, ha aggiunto Aoun, sottolineando che ogni verdetto perde di significato se richiede troppo tempo per essere emesso.Lo stesso presidente Aoun – scrive il quotidiano L’Orient le Jour - ha dichiarato che non si può escludere che le esplosioni possano essere state il risultato di ... Leggi su huffingtonpost

