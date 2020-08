Negazionisti pure nel diritto. Per cercare nelle carte quello che non c’è (Di venerdì 7 agosto 2020) Ora che i famigerati verbali del Comitato tecnico scientifico, richiamati nei decreti del presidente del consiglio dei ministri (dpcm) emanati per la gestione dell’emergenza sanitaria – sono stati finalmente pubblicati, i Negazionisti dovrebbero farsene una ragione. Dai verbali – oggetto di un duro scontro legale tra la Fondazione Einaudi e il Governo – non è emerso nulla di clamoroso, a parte il fatto che, nonostante il Comitato (consultivo, è bene ricordarlo) suggerisse di procedere a chiusure differenziate, l’Esecutivo optò, in forza di una legittima scelta politica, per il lockdown su tutto il territorio nazionale. Una decisione all’insegna della prudenza che, confrontando l’attuale situazione dei contagi in Italia con quella del resto d’Europa, si è rivelata più che mai saggia. ... Leggi su lanotiziagiornale

