Nba, Houston batte i Lakers senza LeBron

Houston (senza Russell Westbrook) supera agevolmente i Los Angeles Lakers, privi di LeBron James, e continua a lavorare sul proprio gioco rivoluzionario in vista della postseason. In chiave ottavo pos ...

Roma-Friedkin: il figlio Ryan, Zaniolo, Capello e niente Totti (per ora). Ecco i nomi della nuova era

Ogni volta che cambia un governo, impazza il toto-ministri. Non può fare eccezione la Roma, appena passata da James Pallotta a Dan Friedkin, che deve ricostruire (quasi) da capo dopo nove anni di pres ...

