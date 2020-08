NBA 2019/2020: Lakers ko coi Rockets, Lillard ne mette 45 contro Denver (Di venerdì 7 agosto 2020) I risultati della notte italiana tra giovedì 6 agosto e venerdì 7 agosto ha visto in scena lo svolgersi di sei partite della regular season NBA 2019/2020. Grazie ai 39 punti di James Harden i Rockets battono i Lakers privi di LeBron James, che commenta in maniera criptica i problemi offensivi dei gialloviola. Damian Lillard firma 11 triple nel successo di Portland su Denver e riapre il discorso playoff. I Clippers tengono a bada l’attacco di Dallas e vincono con i 29 di Leonard. Milwaukee rimonta 23 punti e ribalta Miami grazie ai 66 della coppia Giannis-Middleton. Phoenix si mantiene imbattuta superando anche Indiana, infine Pelicans perdono malamente con Sacramento LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE IL CALENDARIO CON TUTTE LE PARTITE NBA (in aggiornamento) Leggi su sportface

sportface2016 : #NBA I #Rockets battono i #Lakers privi di LeBron, Lillard firma 11 triple nel successo di #Portland e riapre il… - alessiomiovici : RT @Eurosport_IT: 'Sa fare qualsiasi cosa su un campo di basket' ?? ?? Siete d'accordo con Gregg Popovich? ??? ?? - Eurosport_IT : 'Sa fare qualsiasi cosa su un campo di basket' ?? ?? Siete d'accordo con Gregg Popovich? ??? ??… - Eurosport_IT : Buone notizie per i Philadelphia 76ers e gli Orlando Magic ?? Nulla di grave per Ben Simmons e Aaron Gordon ?? #NBA… - MMoretti24 : Uno di quei giocatori che all'interno della bolla sta sfruttando la sua occasione al meglio è senza dubbio Cameron… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2019 NBA 2019/2020: Gallinari e Paul guidano OKC contro i Lakers. Valanga Boston, ok Denver Sportface.it NBA, Brooklyn Nets, infortunio per Jamal Crawford: l’ultima partita della sua carriera?

Dopo aver atteso per dieci mesi il debutto nella stagione 2019-2020, Crawford è rimasto in campo soltanto sei minuti prima di uscire a causa di un problema al tendine del ginocchio sinistro: a 40 anni ...

Giannis riposa, Bucks spenti: così Brooklyn ha sorpreso la miglior squadra Nba

La sorpresa è servita. Brooklyn sgambetta Milwaukee 119-116 e le impone di rimandare la conquista del primo posto a Est. Lo fa con appena 11 giocatori disponibili, 8 dei quali hanno giocato in G-Leagu ...

Dopo aver atteso per dieci mesi il debutto nella stagione 2019-2020, Crawford è rimasto in campo soltanto sei minuti prima di uscire a causa di un problema al tendine del ginocchio sinistro: a 40 anni ...La sorpresa è servita. Brooklyn sgambetta Milwaukee 119-116 e le impone di rimandare la conquista del primo posto a Est. Lo fa con appena 11 giocatori disponibili, 8 dei quali hanno giocato in G-Leagu ...