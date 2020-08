Nave incagliata sta perdendo tonnellate di carburante: rischio disastro ambientale senza precedenti (Di venerdì 7 agosto 2020) Preoccupazione alle Mauritius dove una Nave carica di gasolio e altri combustibili ha iniziato a riversare carburante in mare da una crepa. Da giorni si trova incagliata e l’ecosistema è ora a rischio È un disastro ambientale senza precedenti in questa area del mondo, quello in atto alle Mauritius. Una Nave è rimasta incagliata in … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Preoccupazione alle Mauritius dove una nave carica di gasolio e altri combustibili ha iniziato a riversare carburante in mare da una crepa. Da giorni si trova incagliata e l’ecosistema è ora a rischio ...

Isola di Mauritius, da Petroliera incagliata fuoriesce petrolio

PORT LOUIS - Il paradiso turistico dell'isola di Mauritius è minacciato da una catastrofe ambientale per l'arenamento di una petroliera dalla quale fuoriesce petrolio. Il Paese dell’Oceano Indiano sud ...

