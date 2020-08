Nasce programmazione Rai in lingua sarda, Solinas “Traguardo storico” (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Rai parlerà in lingua sarda. Con la firma della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria e l'Azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, frutto di un costante dialogo istituzionale avviato dal Presidente Christian Solinas fin dall'avvio del suo mandato, diventa realtà un progetto culturale atteso da decenni: la programmazione in lingua sarda sui canali regionali radiofonici e televisivi della Rai, come già avviene per le altre lingue locali in altre Regioni italiane, in base al Contratto di Servizio in vigore. “E' un traguardo storico, che abbiamo perseguito fin dall'inizio della Legislatura mediante un confronto aperto e costante con il Governo e ... Leggi su iltempo

gab08b : RT @wireditalia: Ispirata alla francese École 42, nasce 42 Roma Luiss, destinata ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono lavorare nel… - SimoneCaramanno : #smm Ispirata alla francese École 42, nasce 42 Roma Luiss, destinata ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono l… - gidiperna : RT @wireditalia: Ispirata alla francese École 42, nasce 42 Roma Luiss, destinata ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono lavorare nel… - RobRe62 : RT @wireditalia: Ispirata alla francese École 42, nasce 42 Roma Luiss, destinata ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono lavorare nel… - francescogarib : RT @wireditalia: Ispirata alla francese École 42, nasce 42 Roma Luiss, destinata ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono lavorare nel… -

Nasce in Italia il nuovo Smart Mobility Corporate Club

Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all’innovazione, ha fondato con Cisco, FCA e Iren il nuovo Smart Mobility Corporate Club. L’iniziativa nasce dalla volont ...

