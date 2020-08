Napoli, piazza del Gesù diventa pedonale: “Zona solo per cittadini e bici” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dal 17 agosto non sarà più consentito attraversare piazza del Gesù in auto. La giunta de Magistris ha approvato oggi una delibera, proposta dal vice sindaco Panini con delega al Trasporto Pubblico Locale, dall’assessore al Patrimonio Clemente e dall’assessore al Commercio Galiero, con la quale si stabilisce la conversione definitiva in area pedonale della Zona a Traffico Limitato denominata “piazza del Gesù” a partire dal 17 agosto. La nuova area pedonale comprenderà piazza del Gesù, via Benedetto Croce (tratto da piazza del Gesù e via Santa Chiara), via Domenico Capitelli, via Cisterna dell’Olio, vico II Cisterna ... Leggi su anteprima24

