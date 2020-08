Napoli, Osimhen: “Voglio fare bene come Maradona, Cavani e Higuain” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Spero di fare un passo in avanti con la mia esperienza al Napoli. Ho avuto la possibilità di entrare a far della storia di un club glorioso come il Napoli, in cui hanno militato dei grandissimi come Maradona, Cavani, Higuain. La prossima stagione giocheremo in Europa League e io voglio aiutare il club a fare bene anche in questa competizione, oltre che in campionato”. Così Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli, ai microfoni di Sport1. Ecco le sue dichiarazioni: “Quando sono arrivato al Wolfsburg era tutto diverso dalle mie abitudini, dal cibo al clima, dalla lingua al modo in cui le persone si ... Leggi su anteprima24

